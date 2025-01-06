У Києві подорожчає проїзд на 5 гривень: яких маршруток це стосується

Останній регіон Київщини переглядає ціни на транспорт, який поєднує його зі столицею.

У Києві подорожчає вартість проїзду у приміських маршрутках. В Мережі публікують оголошення, які розмістила у салонах автобусів адміністрація перевізника.

В об’явах йдеться, що вартість проїзду у маршрутках Київ – Бровари становитиме 35 гривень вже з 6 січня.

Як пояснюють перевізники, тариф збільшують через "різке підвищення цін на паливно-мастильні матеріали", пасажирів просять з порозумінням поставитися до таких змін.

В об’яві зазначають, що вартість проїзду в маршрутках Бровари – Київ становитиме 35 гривень, а від Києва до Автошколи – 30 гривень.

Об’ява про збільшення тарифів на проїзд у маршрутках Бровари - Київ / Фото соціальні мережі

Що кажуть в асоціації перевізників?

ТСН.ua поцікавився в Асоціації перевізників Київської області, чи дійсно заплановане підвищення вартості проїзду та з чим воно пов’язане.

За словами Олексія Павленка, голови Асоціації перевізників Київської області, на Броварському напрямку дійсно переглядають тарифи, бо в останнє це робили у 2022 році.

"Вартість проїзду з Броварів до Києва подорожчає на 5 гривень. Людей возили за 30 гривень, а будуть возити за 35. Підстав для подорожчання вартості проїзду дуже багато: збільшився акциз на пальне на 3 гривні з 1 січня, збільшився рівень мінімальної зарплати, здорожчали запчастини. Все подорожчало, тому і вартість проїзду зміниться. Підстави для цього є – як правові, так і економічні", – розповідає ТСН.ua Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

Краще, ніж відсутність транспортного сполучення

До речі, цей напрямок до Києва доволі довго тримав старий тариф, коли перевізники з інших міст-супутників столиці збільшували вартість проїзду.

Олексій Павленко додає, що Бровари це останній район Київщини, який зараз переглядає тариф у сторону збільшення. Всі інші вже давно підняли ціни на перевезення у маршрутках.

"Гадаю, що 5 гривень це на тлі гіперінфляції не суттєве подорожчання. Принаймні це не так трагічно, як взагалі відсутність транспортного сполучення між столицею та столичним регіоном", – додає Олексій Павленко.

Чи буде користь від цього підвищення, фахівці не беруться коментувати. Адже підтверджують, що за три роки війни пасажиропотік у приміських маршрутках значно зменшився, ніж він був у довоєнний період.

Раніше ТСН.ua розповідав про метро по 37, а трамваї по 26 гривень: чи зросте вартість проїзду у Києві та коли.

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