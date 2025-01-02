Некоторые украинцы получат дополнительные деньги: кому и когда заплатят

С 1 января в Украине введут ежемесячную "учительскую доплату" в размере 1000 гривен.

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Выплаты учителям

С 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №1286. Обновленная система доплат распространяется на всех учителей государственных и муниципальных средних школ.

В частности, предусмотрены следующие выплаты:

учителям, проводящим занятия по основным предметам

психологам, оказывающим поддержку учащимся и работающим над улучшением их психоэмоционального состояния

руководителям кружков, организующих внешкольные занятия и дополнительное образование

воспитателям групп продленного дня, которые занимаются детьми после уроков

Какая сумма выплаты

Все педагогические работники, независимо от стажа, квалификации или места нахождения школы, будут получать доплаты. Это направлено на усиление поддержки учителей по всей стране. Доплаты будут начисляться автоматически без необходимости подавать заявления или дополнительные документы.

Программа реализуется в два этапа: с 1 января размер доплаты составит 1 300 грн, а с 1 сентября доплата вырастет вдвое – до 2 600 грн.

Бесплатное питание для всех учащихся

Однако в этом году изменения ждут не только учителей, но и учеников. В 2025 году все украинские школьники будут питаться бесплатно. Об этих и еще нескольких важных образовательных целях в ближайший год рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время представления Плану стійкості в Верховной Раде 19 ноября 2024 года. В прошлом году такая инициатива была введена для учеников начальной школы – с 1 по 4 класса. А в этом году планируют распространить на всех учеников.

Программа поддержки образования для детей ветеранов

Зеленский также сообщил, что 2200 украинских ветеранов получили в 2024 году новое образование в центрах профессионально-технического образования.

Безопасность во всех школах

Зеленский также отметил важность безопасной образовательной среды в школах. Безопасный пункт Плану стійкості предусматривает и детальную работу по укрытиям. В частности, члены правительства, представители областной власти и местного самоуправления должны разработать четкие сроки реализации этого проекта ради безопасности всех украинских детей.

Новый подход к образованию

Президент также отметил, что Украине необходим новый, чрезвычайный подход к образованию. От должного выполнения этой задачи зависит будущее нашего государства.

Что будет с пенсиями

В то же время стало известно, что будет в этом году с пенсиями. По словам Зеленского, у государства есть деньги на выплату зарплат и пенсий, а также проведение индексации пенсий в марте 2025 года.

Что ожидает ВПЛ в 2025 году

В планах на 2025 год в Украине изменения и для внутренне перемещенных лиц. На выплаты для ВПЛ в этом году было выделено около 48 миллиардов гривен. Однако скоро они смогут получать новый вид помощи от государства. Ежегодно помощь для внутренне перемещенных уменьшается, рассказал член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко в интервью "Укринформу".

"В 2022 году эта сумма была около 73 миллиардов гривен, в 2023 году – 57 миллиардов гривен. Как видим, каждый год, к сожалению, она уменьшается", — сказал он.

В то же время политик высказал мнение, что за неимением средств могут появиться новые критерии от Министерства социальной политики для выплаты помощи ВПЛ. Таким образом, удастся уменьшить количество получателей помощи. Максим Ткаченко рассказал, что с марта выплат лишили две трети ВПЛ, то есть более 60%. Подобные решения правительства противоречат заявлению Владимира Зеленского о сохранении выплат в 2024 году.

Новая помощь для ВПЛ

Вскоре внутренне перемещенные лица смогут получать новый вид помощи. Речь идет о субсидиях на аренду жилья. По словам Ткаченко, на реализацию этого проекта в бюджете предусмотрено около 4 миллиардов гривен. Министерство социальной политики уверяет, что оформление подобных субсидий начнется с середины января 2025 года.

Право на субсидию на аренду жилья будут иметь семьи переселенцев, которые тратят более 30% своих общих доходов на аренду. В то же время, если доходы семьи не превышают 5 840 гривен на одного человека, субсидия будет покрывать большую часть стоимости аренды. Соответствующие субсидии будет назначаться Пенсионным фондом, поэтому договор аренды следует зарегистрировать там. Кстати, эту льготу можно будет получать параллельно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее мы писали, сколько придется украинцам платить за свет с 1 января 2025 года. Больше об этом читайте в новости.

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