Как отмыть жир на кухне: простой спрей из трех ингредиентов

Это средство эффективно борется даже с самыми упрямыми пятнами жира и оставляет приятный аромат, который освежает вашу кухню.

Поддержание чистоты на кухне – это не только об эстетике, но и о комфорте и гигиене. Жирные пятна на плите, духовке или столешнице могут превратиться в настоящий вызов.

Шантель Мила, популярная экспертка по уборке и звезда TikTok из более 1,5 млн подписчиков, поделилась рецептом уникального спрея, который сделает уборку более легкой.

Как сделать спрей?

Для приготовления вам понадобится всего три простых ингредиента, которые, вероятно, уже есть в вашем доме:

1 чашка теплой воды

½ чашки белого уксуса

1 столовая ложка лимонного сока или средства для мытья посуды.

Смешайте все в бутылке с распылителем и встряхните, чтобы компоненты соединились.

Как использовать спрей?

Это средство подходит для очистки большинства кухонных поверхностей, включая плиту, шкафы и даже внутреннюю часть духовки. Распылите спрей на загрязненный участок. Дайте ему действовать несколько минут. Протрите чистой тряпкой или губкой.

Шантель предостерегает: не используйте спрей на мраморных или наливных поверхностях, ведь уксус может их повредить. Для нержавеющей стали или виниловых поверхностей средство полностью безопасно.

Помимо эффективного удаления жира, спрей возвращает кухне блеск и свежесть, создавая уютную атмосферу. Шантель отмечает: "Эта смесь не только очищает, но и дезодорирует помещение, справляясь даже с самыми сложными загрязнениями".

Теперь ваша кухня всегда будет выглядеть ухоженной и привлекательной.

К слову, ранее сообщалось, как почистить раковину в домашних условиях.

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