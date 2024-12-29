Просто поставьте этот раствор в духовку – жир и нагар сойдут сами, как будто и не было

Этот метод не только экологичен, но и удивительно легок и результативен.

В процессе приготовления блюд на стенках духового шкафа образуются жировые отложения, которые со временем превращаются в стойкий нагар. Обычно хозяйки чистят эти загрязнения агрессивными химическими средствами, однако есть более экологичный, однако не менее эффективный способ. Простой лимон, который есть практически на каждой кухне, может стать эффективным помощником в борьбе с жиром и нагаром.

Как быстро отчистить духовку от нагара и жира: простой трюк с лимоном

Сначала нужно приготовить лимонный чистящий раствор. Выжмите из двух половинок лимона сок в емкость, которую можно будет поставить в духовку, насыпьте 100 мл воды. Не выбрасывайте цедру лимона, ее необходимо нарезать на небольшие части и добавить в раствор, поскольку она также содержит полезные очистительные компоненты.

Разогрейте духовку до 200 градусов и поставьте туда емкость с лимонным раствором на 30 минут. После завершения процедуры не открывайте духовку, пока она не остынет. Это позволит парам равномерно распределиться по всей поверхности.

После полного охлаждения духовки можно заметить образование конденсата на стенках. Этот момент является идеальным для чистки, смочите тряпку или губку в оставшемся лимонном растворе и тщательно протрите все поверхности духового шкафа.

Эффективность этого метода чистки объясняется свойствами лимонной кислоты, способной размягчать самые стойкие загрязнения. После такой обработки даже старая техника приобретает обновленный вид и первозданную чистоту.

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