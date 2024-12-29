Камалия высказалась о ссорах с экс-мужем из-за двух дочерей: "Тысячу раз говорила"

Украинская певица Камалия высказалась об отношениях со своим бывшим мужем Мохаммадом Захуром, с которым воспитывает их двух дочерей.

Так, через войну Захур забрал Арабеллу и Мирабеллу и поселился в Великобритании. Как признается Камалия, девочкам не нравится новая страна. Так что они постоянно требуют вернуть их на Родину. Более того, дочери звезды призывают ее поговорить с папой и ставят ультиматумы. Певица говорит, что прислушивается к детям, но бывший наотрез отказывается возвращать их домой из-за опасности. Это порождает в семействе множество конфликтов.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Они мне даже жаловались, что у них в Лондоне депрессия: "Мы не хотим там жить, хотим вернуться в Киев". И мне в последнее время даже говорили: "Мама, поговори с папой. Ты нас рожала – у тебя больше прав, чем у него. Вот где ты хочешь, чтобы мы жили, а это в Киеве, вот там мы и должны жить". Я уже с папой тысячу раз разговаривала. И мы только ссоримся по этому поводу. Он никак не хочет. Говорит, что пока идет война, то только на каникулы (можно приезжать в Украину – прим. ред.)", — призналась Камалия в комментарии "ЖВЛ представляє".

Напомним, недавно Камалия рассекретила свой новый роман и рассказала о новом избраннике и дорогих подарках от него.

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