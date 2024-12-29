Вера Брежнева вернулась в Украину и показала интерьер своего дома

Певица Вера Брежнева вернулась на Родину и показалась у себя дома.

Так, исполнительница в канун праздников сообщила фанам, что приехала в Украину. В частности, показала свой путь из Польши в Киев и призналась, что не могла дождаться встречи с родными стенами. Так что по приезду сразу поделилась с юзерами в Instagram фото из своего дома.

На изображении артистка засветила свой интерьер и показала, как ее помещение уже было украшено к грядущим праздникам. Так, на фотографии виднеется новогодняя елка. Зеленая красавица Брежневой задекорирована разнообразными игрушками и гирляндой. По словам Веры, в Украине она будет на протяжении всех новогодних праздников.

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

"Время в пути пролетело незаметно и вот, наконец, дома. Каникулы дома", — написала звезда.

Напомним, недавно в Сети распространялись слухи, что Вера Брежнева в Украине встретила свою новую любовь по имени Роман. Более того, говорят, что этот мужчина, с которым закрутился роман звезды, является бывшим избранником ее коллеги Мишель Андраде. Однако пока ни одна из певиц не раскрывает правду. Правда, Мишель уверяет, что в этой истории много неправды.

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