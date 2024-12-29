Віра Брежнєва повернулася до України та показала інтер'єр своєї оселі

Співачка Віра Брежнєва повернулася на Батьківщину й показалася у себе вдома.

Так, виконавиця напередодні свят повідомила фанам, що приїхала до України. Зокрема, показала свій шлях з Польщі до Києва й зізналася, що не могла дочекатися зустрічі з рідними стінами. Тож по приїзду одразу поділилася з юзерами в Instagram фото зі своєї оселі.

На зображенні артистка засвітила свій інтер'єр і показала, як її помешкання вже було прикрашено до прийдешніх свят. Так, на світлині видніється новорічна ялинка. Зелена красуня Брежнєвої задекорована різноманітними іграшками та гірляндою. За словами Віри, в Україні вона буде протягом усіх новорічних свят.

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

"Час у дорозі пролетів непомітно й ось нарешті вдома. Канікули вдома", - написала зірка.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі ширилися чутки, що нещодавно Віра Брежнєва в Україні зустріла своє нове кохання на ім'я Роман. Ба більше, подейкують, що цей чоловік, з яким закрутився роман зірки, є колишнім обранцем її колеги Мішель Андраде. Проте поки що жодна зі співачок не розкриває правди. Щоправда, Мішель запевняє, що у цій історії чимало неправдивого.

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