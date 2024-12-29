Армия РФ безуспешно атаковала остров Большой Потемкинский

За сутки на южном фронте зафиксировано почти 300 обстрелов.

Силы обороны Юга Украины продолжают эффективно противостоять врагу, активно ведя контрбатарейную борьбу и уничтожая технику кафиров. За прошедшие сутки подтверждена ликвидация более 100 захватчиков и полсотни единиц вражеской техники.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины.

За сутки зафиксировано почти 300 обстрелов из разных видов артиллерии, а также активное применение оккупантами беспилотных летательных аппаратов. Враг нанес 329 ударов FPV-дронами различных модификаций, сбросив более 300 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами.

Особое внимание противник уделяет штурмам на южном направлении. Войска РФ пытаются прорвать линию обороны украинских сил, в частности, штурмуют остров Большой Потемкинский.

Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты проводят ротацию своих подразделений, формируя штурмовые группы для возможных будущих атак. В то же время враг не прекращает проведение воздушной и инженерной разведки, сохраняя готовность к дальнейшим боевым действиям.

Напомним, в Курахово бои за многоэтажки завершились.

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