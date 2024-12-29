Где давят оккупанты: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте всего произошло 158 боевых столкновений. Более трети из них — на Покровском направлении. Враг также активно атаковал на Кураховском и Купянском отрезках фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские войска остановили четыре атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.

Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часов Яра.

Враг семь раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Горячее всего было на Покровском направлении, 54 атаки отбиты украинскими защитниками.

Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное, оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Большая Новоселка, Времивка и Янтарное на Времивском направлении.

Украинские воины отразили одну атаку российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Курское направление: один ракетный удар с применением шести ракет, более четырехсот артиллерийских обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам нанесли россияне. Произошло девять боевых столкновений.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг активных действий не совершал.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее журналист сообщил, о ситуации в Курахово. Что там происходит — читайте в новости.

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