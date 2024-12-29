Де тиснуть окупанти: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті загалом відбулось 158 бойових зіткнень. Понад третина з них - на Покровському напрямку. Ворог також активно атакував на Курахівському та Куп'янському відтинках фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку українські війська зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.

Ворог сім разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, 54 атаки відбито українськими захисниками.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Петропавлівка, Українка, Курахове та Дачне, окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку.

Українські воїни відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Курський напрямок: один ракетний удар із застосуванням шести ракет, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів по наших позиціях та населених пунктах завдали росіяни. Відбулося дев'ять бойових зіткнень.

На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не здійснював.

Оперативна ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Раніше журналіст повідомив, про ситуацію у Кураховому. Що там наразі відбувається - читайте у новині.

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