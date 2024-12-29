Аварії російських кораблів: експерт пояснив, у чому причина

Російські кораблі поволі йдуть на дно. Керівництво держави-агресорки загралося в ігри щодо відновлення своєї імперії й замість того, щоб вкладати в державу, витрачає фактично всі свої прибутки на ведення війни.

Про це 24 Каналу сказав капітан 1 рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

У чому причина

Як зазначається, біля Керчі 15 грудня сталася кораблетроща відразу двох російських танкерів типу "Волгонефть". Йдеться про танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Хвилі розрубали навпіл перший танкер, який, власне, затонув, а інший – серйозно пошкодили.

"Це радянське недбальство. Коли нехтують базовими нормами безпеки та правил поводження з технікою", – зазначив Риженко.

Обом танкерам типу "Волгонефть" понад 50 років. Вони вже відпрацювали свій термін служби, але росіянам їх просто нема чим замінити. Фахівець пояснює: замість того, щоб побудувати собі нові судна, росіяни зараз будують криголами на 70 тисяч тонн, щоб когось вразити і взяти під контроль Північний морський шлях.

"Не можуть ні технологічно, ні я так розумію, їм не вистачає ресурсів", – наголосивши капітан 1 рангу запасу ВМС України.

До анексії Криму та повномасштабного вторгнення росіяни якось купували критичні запчастини з-за кордону і щось виробляли. Як зазначив Риженко, там фактично нічого російського, окрім корпусу, не було. Частково так було й щодо військових кораблів.

Зараз у росіян немає можливості закуповувати запчастини, додає Риженко, тому вони використовують цей старий непотріб. Крім того, вони порушують правила використання, які були написані понад 50 років тому.

"Їм кажуть, що таке судно не може виходити в море при висоті хвилі понад 2,5 метри і потужності повітря понад 17 метрів на секунду. Проте вони виходять при параметрах у півтора раза більших", – сказав Риженко.

Нагадаємо, біля берегів Іспанії затонув російський корабель Ursa Major, який перевозив військову техніку. Це сталося 23 грудня після вибуху у машинному відділенні судна, через що воно перекинулося.

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