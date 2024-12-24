Біля берегів Іспанії затонуло вантажне судно РФ, яке возило військову техніку

Влітку це судно було помічено у сирійському порту Тартус, пізніше воно відвідало порт Ірану.

Біля берегів Іспанії затонув російський корабель Ursa Major, який перевозив військову техніку. Це сталося 23 грудня після вибуху у машинному відділенні судна, через що воно перекинулося.

Про це повідомляє La Verdad.

Російське торговельне судно Ursa Major затонуло у міжнародних водах між Агіласом і Ораном (Алжир). Морська рятувальна служба доправила 14 членів екіпажу до порту Картахени. Загалом на Ursa Major перебували 16 членів екіпажу. Двоє моряків вважаються зниклими безвісти.

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Згідно з джерелами видання, на кораблі стався вибух о 12:30, що змусило цей район позначити як небезпечний для судноплавства до прибуття російського військового судна, яке взяло на себе порятунок.

У рятувальних роботах брали участь кілька суден, які ловили рибу в тому ж районі, а пізніше долучилися фахівці морської рятувальної служби з кораблем Clara Campoamor і патрульним катером ВМС Serviola.

Капітан Ursa Major заявив, що судно перевозило контейнери, які на момент аварії були порожніми. Корабель прямував транзитом між Санкт-Петербургом і Владивостоком. Він вирушив 11 грудня і мав прибути 22 січня.

Зауважимо, російське вантажне судно Ursa Major ("Велика ведмедиця") – одне з офіційно зареєстрованих плавзасобів, що можуть переміщувати важку військову техніку. Влітку його було помічено у сирійському порту Тартус, пізніше воно відвідало порт Ірану. Володіє судном російське ТОВ "Оборонлогістика", яке здійснює перевезення та обслуговування військової промисловості РФ. Проти компанії були застосовані санкції з боку США, України, Канади, ЄС та Великої Британії. Однак це не заважає судну Ursa Major ходити європейськими водами за військовим вантажем для РФ.

До слова, 23 грудня ГУР Міноборони України інформувало, що у відкритому морі поблизу Португалії зламалося вантажне судно Sparta, яке росіяни відправили для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії.

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