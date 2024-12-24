У берегов Испании затонуло грузовое судно РФ, возившее военную технику

Летом это судно было замечено в сирийском порту Тартус, позже оно посетило порт Ирана.

У берегов Испании затонул российский корабль Ursa Major, который перевозил военную технику. Это произошло 23 декабря после взрыва в машинном отделении судна, из-за чего оно перевернулось.

Об этом сообщает La Verdad.

Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между Агиласом и Ораном (Алжир). Морская спасательная служба доставила 14 членов экипажа в порт Картахены. В общей сложности на Ursa Major находились 16 членов экипажа. Двое моряков считаются пропавшими без вести.

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Согласно источникам издания, на корабле произошел взрыв в 12:30, что заставило этот район обозначить как опасный для судоходства до прибытия российского военного судна, взявшего на себя спасение.

В спасательных работах участвовали несколько судов, ловивших рыбу в том же районе, а позже присоединились специалисты морской спасательной службы с кораблем Clara Campoamor и патрульным катером ВМС Serviola.

Капитан Ursa Major заявил, что судно перевозило контейнеры, которые на момент аварии оказались пустыми.

Заметим, российское грузовое судно Ursa Major ("Большая медведица") – одно из официально зарегистрированных плавсредств, которые могут перемещать тяжелую военную технику. Летом его было замечено в сирийском порту Тартус, позже оно посетило порт Ирана. Владеет судном российское ООО "Оборонлогистика", осуществляющее перевозку и обслуживание военной промышленности РФ. Против компании были применены санкции со стороны США, Украины, Канады, ЕС и Великобритании. Однако это не мешает судну Ursa Major ходить по европейским водам за военным грузом для РФ.

Кстати, 23 декабря ГУР Минобороны Украины информировало, что в открытом море вблизи Португалии сломалось грузовое судно Sparta, которое россияне отправили для вывоза своего вооружения и техники из Сирии.

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