Дроны атаковали стратегический аэродром РФ в Миллерово: раздаются взрывы

Аэродром служит базой для фронтовой авиации, поддерживающей действия российских войск на востоке и юге Украины.

В Ростовской области РФ зафиксирована массированная атака дронов. Взрывы раздались в городе Миллерово, где расположен стратегический военный аэродром окупантов.

В социальных сетях распространяются видео вспышки в небе и звуки взрывов, сообщает Liga.net.

Временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что с 21:00 по местному времени силы ПВО отбивают атаку беспилотников.

“По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают работать”, – отметил он, добавив, что в Миллерово якобы сбили восемь дронов.

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В то же время Министерство обороны РФ заявило о сбитии девяти беспилотников над Ростовской областью.

Местные Telegram-каналы сообщают о многочисленных взрывах и публикуют кадры, на которых видны вспышки в небе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал события в Миллерово "дискотекой". По его словам, этот военный аэродром является стратегически важным для РФ. Он служит базой для фронтовой авиации, поддерживающей действия российских войск на востоке и юге Украины.

Ранее в России на территории экономической зоны "Алабуга" вспыхнул военный объект. В результате уничтожен состав с деталями в "Шахеды" на 16 миллионов долларов.