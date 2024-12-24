У РФ почалися серйозні проблеми з залізницею через війну проти України - Bloomberg

Росія зіштовхнулась з серйозними проблемами щодо доставки товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що показує про ще одні труднощі для Москви, які виникли через розвʼязану проти України війни.

Про це пише видання Bloomberg.

У повідомленні вказується, що АТ "Російські залізниці" минулого тижня схвалила скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на 2025 рік через значна зростання вартості запозичень.

"Збільшення кількості вантажів, пов'язаних з війною, також посилює існуючі вузькі місця, в той час, як санкції впливають на транскордонні платежі. Ці фактори, разом з давніми логістичними проблемами, уповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля і алюміній", - розповідають у Bloomberg.

У російські компанії MMI Research заявили, що в цьому році російська залізниця "переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, і ця тенденція все ще зберігається".

У Bloomberg підкреслили, що ця ситуація показує напруженість всередині РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посеред моря зламалося судно для вивезення російських військ з Сирії.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, чим Росія "платить" за зброю від КНДР.

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