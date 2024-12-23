Посеред моря зламалося судно для вивезення російських військ з Сирії

У відкритому морі зламалося вантажне судно Sparta, яке росіяни відправили для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

В українській розвідці повідомили про причини поломки судна Sparta.

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"Вантажне судно "Sparta", яке росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху – вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна", – йдеться в заяві.

Російський екіпаж судна намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.

Водночас залишки російського контингенту у Сирії завершили стягування з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях – на авіабазі у Хмеймімі та на військово-морській базі у Тартусі.

Частину своєї зброї і техніки із порту Тартуса росіяни почали перекидати морем до Лівії.

Російські військові у Сирії також активно обговорюють нібито вимогу нової влади цієї країни до РФ щодо повного виведення військового контингену із сирійської території не пізніше 20 лютого 2025 року. Ззокрема, це стосується і баз у Хмеймімі і Тартусі. Цей крок начебто пов'язаний із прагненням нової влади Сирії домогтися зняття міжнародних санкцій.

Нагадаємо, в середині грудня ГУР повідомляло про розмови серед російських солдатів про те, що начебто Москва домовилась про збереження присутності своїх військ на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі.

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