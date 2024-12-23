Знімок Google Maps допоміг у розкритті заплутаної справи про вбивство – фото

Іспанська поліція завдячує нещодавньому оновленню карт Google Maps за надання доказів, що мають вирішальне значення для розкриття справи про вбивство, яку вони розслідували більш ніж рік.

Про це повідомляє Oddity Central.

Трагічна справа 33-річного кубинця, ідентифікованого лише за ініціалами JLPO, рештки якого були знайдені на околиці Тахуеко, міста в іспанській провінції Кастилія і Леон, може незабаром досягти свого завершення завдяки оновленню Google Maps.

JLPO приїхав із Куби до Іспанії, щоб відвідати свою дружину, яка працювала в європейській країні, але незабаром після прибуття до Іспанії його родичі почали отримувати від нього дивні повідомлення. Він сказав рідним, що зустрів в Іспанії жінку і планує викинути свій телефон, тому після того, як вони припинили отримувати від нього звістки, родичі оголосили його зниклим безвісти. Частини тіла JLPO були знайдені біля кладовища в Тахуеко наприкінці минулого року, і відтоді слідчі намагаються розкрити його вбивство.

Фото Google Maps

Хоча іспанська поліція підозрювала дружину JLPO у причетності до жорстокого вбивства, їй бракувало доказів, щоб довести це. Слідчі мали інформацію, що дружина жертви мала зв'язок із місцевим чоловіком, відомим як "вовк із Тахуеко", і вони підозрюють, що вони планували прибрати JLPO з поля зору. Відстеживши телефон кубинця, поліція дізналася, що він перебував у безпосередній близькості від мобільного телефону його дружини навіть після зникнення чоловіка, а небажання підозрюваного чоловіка давати свідчення у цій справі також спричинило багато запитань.

Іспанські слідчі місяцями намагалися зібрати докази у цій складній справі, коли отримали несподівану допомогу від технологічного гіганта Google. Оновлення їхньої платформи Maps показало, що чоловік, який вважається головним підозрюваним у цій справі, завантажує великий "пакунок", загорнутий у білу білизну, до багажника старого червоного "Ровера". Хоча людина повернута спиною до камери, коли повз неї проїжджає автомобіль Google, поліція впевнена, що це "вовк із Тахуеко".

Фото Google Maps

Шанси на те, що автомобіль Google Maps зафіксує життєво важливу зачіпку в таємниці вбивства, надзвичайно малі, але шанси на те, що він зафіксує дві такі деталі, майже не існують. І все ж, той самий автомобіль, очевидно, зафіксував підозрюваного на головній вулиці Тахуеко, який штовхає тачку, завантажену тим самим великим "пакунком", який він згодом поклав до багажника Rover. Єдине, що не вкладається в головоломку слідства, це те, що тачка не з'являється поруч із червоним автомобілем.

"Ми завжди працюємо з відкритими джерелами, такими як Google Maps", - розповів інспектор Оскар Гарсія, керівник оперативної групи Спеціалізованого відділу по боротьбі зі злочинністю та насильством. "Ми знаємо, що оновлення було завантажено близько двох місяців тому, але ми не знаємо, коли було зроблено це зображення".

Навколо цієї справи все ще залишається багато загадок, таких як місцезнаходження розчленованих решток JLPO, знаряддя, використане для його вбивства, і час, коли стався жахливий злочин, але слідчі впевнені, що зможуть домогтися обвинувального вироку на основі наявних доказів, зокрема зображень із Google Maps.

Нагадаємо, у США канібала стратили в день народження за вбивство 10-річної дівчинки. Стало відомо, якими були його останні слова.

Читайте також: