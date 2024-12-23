Повторний огляд для осіб з інвалідністю: що зміниться у 2025 році

З 2025 року набирають чинності нові правила повторного огляду для людей з інвалідністю. Згідно з оновленнями, терміни оцінювання були продовжені, а деякі категорії осіб звільняються від його проходження.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

Чи потрібно проходити повторний огляд

Для осіб з безстроковим статусом інвалідності, повторне оцінювання не є обов'язковим. Всі права та пільги залишаються чинними, а документи не потребують оновлення, якщо інвалідність була встановлена на постійній основі. Повторне оцінювання можливе лише за бажанням або за рішенням суду.

Що змінюється у 2025 році

Для тих, хто мав пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, термін оцінювання було подовжено до 30 червня 2025 року. Це стосується осіб, чий огляд був призначений на січень-червень 2025 року. Оцінювання проводитиметься за новими правилами, і для цього потрібно звернутися до лікаря для отримання направлення.

Для кого передбачено відстрочку

Якщо ви не змогли пройти повторний огляд у попередні роки, це потрібно зробити до 1 листопада 2025 року для чоловіків віком 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності, і до 1 квітня 2026 року для інших осіб. Однак є винятки: жителі територій, де ведуться бойові дії, або люди з важкими порушеннями здоров'я можуть бути звільнені від проходження оцінювання.

Що робити, якщо ваша справа вже в МСЕК

Якщо вам призначена дата оцінювання у 2025 році, справу буде передано до відповідного закладу охорони здоров'я, де працюватимуть експертні команди. Важливо перевірити нову адресу для проведення оцінювання, адже місце проведення засідання може змінитися.

Що буде з документами на постійний догляд

Документи, що визначають потребу в постійному догляді для осіб з 1 або 2 групою інвалідності, залишаються чинними до проходження оцінювання. Ці ж документи можна буде використовувати для поновлення відстрочок і компенсацій за надані послуги з догляду.

Нагадаємо, що лікарі малинської лікарні зажадали 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, щоб переоформити 3 групу інвалідності військовому, який дістав її через поранення на фронті.

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