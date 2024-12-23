Повторный осмотр для лиц с инвалидностью: что изменится в 2025 году

В 2025 году сроки повторного осмотра продлены, а для некоторых лиц предусмотрена отсрочка прохождения осмотра.

С 2025 года вступают в силу новые правила повторного осмотра для людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Нужно ли проходить повторный обзор

Для лиц с бессрочным статусом инвалидности повторное оценивание не является обязательным.

Что меняется в 2025 году

Для тех, кто должен пройти повторный обзор в 2022-2024 годах, срок оценивания был продлен до 30 июня 2025 года. Это касается лиц, чей обзор был назначен на январь-июнь 2025 года. к врачу для получения направления.

Для кого предусмотрена отсрочка

Если вы не смогли пройти повторный обзор в предыдущие годы, это нужно сделать до 1 ноября 2025 для мужчин в возрасте 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности, и до 1 апреля 2026 для других лиц. Однако есть исключения: жители территорий, где ведутся боевые действия или люди с тяжелыми нарушениями здоровья могут быть освобождены от прохождения оценки.

Что делать, если ваше дело уже в МСЭК

Если вам назначена дата оценивания в 2025 году, дело будет передано в соответствующее учреждение здравоохранения, где будут работать экспертные команды.

Что будет с документами на постоянный уход

Документы, определяющие потребность в постоянном уходе для лиц с 1 или 2 группой инвалидности, остаются в силе до прохождения оценки.

Напомним, что врачи малинской больницы потребовали 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, чтобы переоформить 3 группу инвалидности военному, который получил ее из-за ранения на фронте.

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