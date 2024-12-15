Отмена МСЭК: что будет с инвалидностью, установленной до изменений

Пересмотр инвалидности не коснется людей, получивших этот статус до начала полномасштабного вторжения.

С 1 января 2025 года в Украине больше не будет медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). На смену им придут мультидисциплинарные комиссии, которые будут работать в кластерных и сверхкластерных больницах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Как будут работать новые комиссии?

• Рандомизация: Пациенты не будут знать, кто из врачей рассматривает их дело, и наоборот — у медиков нет информации о больном.

• Онлайн-доступ: Предоставление документов станет цифровым — их будут автоматически подтягивать из электронной системы здравоохранения, что исключит возможность коррупции.

• Направление без собрания комиссий: Обращаться в комиссию теперь можно через направление от семейного или лечащего врача без необходимости проведения внутренней врачебной комиссии.

К привычным группам инвалидности прибавят функциональный процент жизнедеятельности по международной системе. Его будут устанавливать после реабилитации.

Михаил Радуцкий подчеркнул, что пересмотр инвалидности не коснется людей, получивших этот статус до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, что врачи малинской больницы потребовали 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, чтобы переоформить 3 группу инвалидности военному, который получил ее из-за ранения на фронте.