ВСУ закобзонили более 1000 россиян в сутки: детали от Генштаба

Россияне стремительно теряют и технику, и живую силу.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 16 декабря составили 763 510 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1070 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 763 510 (+1070) человек

танков ‒ 9563 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 19736 (+29)

артиллерийских систем – 21151 (+23)

РСЗО – 1256

средства ПВО ‒ 1025

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20372 (+16)

крылатые ракеты ‒ 2943

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 31480 (+82)

специальная техника ‒ 3650 (+2)

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

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