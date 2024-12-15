Штормовой ветер и снег: синоптик предупредила украинцев о непогоде

Завтра, 16 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия – штормовой ветер до 15-22, кое-где до 25 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В связи с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы, сменой холодной воздушной массы на более теплую, в большинстве областей Украины пройдут снег, мокрый снег и дождь. Возможна гололедица, на дорогах ситуация будет непростой", — написала она.

Температура воздуха начнет повышаться и завтра, 16 декабря, ожидается не просто оттепель, а в течение дня до +4+7 градусов, только в восточных областях 0+4 градуса.

В Киеве 16 декабря ожидается сильный штормовой ветер, до 17-22, кое-где до 25 метров в секунду.

Пройдет мокрый снег, который перейдет в дождь, на дорогах и тротуарах будет сложная ситуация. Температура воздуха в столице завтра повысится до 5 градусов тепла.

"Ближайшее похолодание ожидается в Украине ориентировочно с 23-24 декабря", — добавила Диденко.

Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз на зиму. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: