В Харькове объявили повышенный уровень опасности

Синоптики предупреждают о сильном тумане и гололедице на дорогах Харькова и области.
В Харькове и области срочно введен повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий.
Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По прогнозу синоптиков, в ближайшее время и в течение дня 3 декабря в регионе ожидается густой туман, гололед и гололедица на дорогах. Видимость может снижаться до 200-500 метров, что значительно усложняет передвижение как автомобилистов, так и пешеходов.
Метеорологи призывают жителей быть максимально внимательными и осторожными. Водителям советуют снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде и быть осмотрительными на скользких тротуарах.
Напомним, нынешняя осень вошла в тройку самых теплых в истории Киева. Средняя температура воздуха осени 2024 года в Киеве составила 11,4 градуса тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений.
Читайте также: