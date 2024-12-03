В Харькове объявили повышенный уровень опасности

Синоптики предупреждают о сильном тумане и гололедице на дорогах Харькова и области.

В Харькове и области срочно введен повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время и в течение дня 3 декабря в регионе ожидается густой туман, гололед и гололедица на дорогах. Видимость может снижаться до 200-500 метров, что значительно усложняет передвижение как автомобилистов, так и пешеходов.

Метеорологи призывают жителей быть максимально внимательными и осторожными. Водителям советуют снизить скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде и быть осмотрительными на скользких тротуарах.

Напомним, нынешняя осень вошла в тройку самых теплых в истории Киева. Средняя температура воздуха осени 2024 года в Киеве составила 11,4 градуса тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений.

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