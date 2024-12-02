Погода в Украине изменится: прогноз на вторник, 3 декабря

Завтра, 3 декабря, в Украине погода особо не изменится. Практически повсюду будет без осадков – антициклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в ближайшую ночь в Украине ожидается 0-4 градуса мороза, завтра днем от 2 мороза до 3 тепла, в южной части и в западных областях +1+6 градусов.

В Киеве 3 декабря без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

"В дальнейшем погода в Украине особо не изменится — без осадков, умеренные градусы, без похолодания, а с 7 по 10 декабря даже немного потеплеет", — отметила она.

Ранее синоптики сообщили, что погода на День святого Николая и до конца декабря обещает быть изменчивой, без устойчивого снежного покрова или сильных морозов. Больше об этом читайте в новости.

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