Погода в Україні зміниться: прогноз на вівторок, 3 грудня

Очікується незначне потепління.
Завтра, 3 грудня, в Україні погода не зазнає особливих змін. Практично повсюди буде без опадів - антициклон.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, температура повітря найближчої ночі в Україні очікується 0-4 градуси морозу, завтра вдень від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1+6 градусів.
У Києві 3 грудня буде без опадів. Вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
"Надалі погода в Україні особливо не зміниться - без опадів, помірковані градуси, без похолодання, а від 7 до 10 грудня навіть трохи потеплішає", - зазначила вона.
Раніше синоптики повідомили, що погода на День святого Миколая та до кінця грудня обіцяє бути мінливою, без стійкого снігового покриву чи сильних морозів. Більше про це читайте у новині.
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