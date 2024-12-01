Погода на грудень 2024: синоптики прогнозують нетиповий початок зими

Перший місяць зими в Україні буде близьким до кліматичної норми.

Погода на День святого Миколая та до кінця грудня обіцяє бути мінливою, без стійкого снігового покриву чи сильних морозів.

Якої погоди чекати у грудні – тепла чи сильних морозів, і чи буде багато опадів у перший місяць зими – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Зима за календарем, але не за вікном

За прогнозом синоптиків, грудень в Україні буде в межах норми. Очікується класична зимова погода. Як зазначають в "Укргідрометцентрі", у грудні починається метеорологічна зима - після переходу середньої добової температури через 0° у бік зниження - в основному в першій декаді місяця, на півдні країни у другій декаді грудня.

Згідно з прогнозом, який наводить "Укргідрометцентр", середня місячна температура повітря у грудні 2024 року передбачається на рівні від 4° морозу до 2° тепла, що близько до норми.

У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині країни утримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території України без опадів. Вітер східний/південно-східний, 7 – 12 м/с, у південних та центральних областях пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +1...+6 °С, у південних областях та у Криму +4...+9 °С.

Синоптики прогнозують, що погода на початку першого грудневого тижня в Україні буде без опадів, з мінливою хмарністю.

2 грудня найпрохолодніше буде на півночі, північному сході та сході: у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях термометри покажуть близько 0 °С — одягайтеся тепліше, особливо вранці. На решті території країни очікується +3…+5 °С. Ночі стають холоднішими — по всій Україні стовпчики термометрів опустяться до -1…-3 °С.

Європейська зима

Примітно, що у грудні в Європі та Україні погода буде дуже різноманітною – все через циклони та температурні контрасти. Як розповів синоптик Ігор Кібальчич, аномальні високі температури очікуються на півночі Європи та в Арктичному регіоні.

Згідно з прогнозами, середні значення тут перевищуватимуть багаторічні норми на +4… +7 °С. У Центральній та Західній Європі циклони, що домінують в атмосфері, створять умови для частої зміни погодних режимів. Початок місяця пройде під впливом полів високого тиску, що забезпечить відносно суху та прохолодну погоду. Однак ближче до середини грудня прогнозується посилення циклонів, які принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також різкі коливання температури та тиску.

Теплий грудень

В Україні грудень 2024 року стане типовим перехідним місяцем між осінню та зимою, запевняє синоптик Ігор Кібальчичи. У північних та центральних областях середня температура коливатиметься в межах -1…-4 °С, що відповідає багаторічним значенням.

У Карпатах буде холодніше: від -5 до -7 °С. Сніговий покрив очікується нестабільним — сніг часто змінюватиметься дощем.

На півдні та в Криму зимові умови будуть виражені досить слабо — середня температура в цих регіонах очікується вище за 0 °С, хоча можливі короткочасні морози.

Загалом перша декада грудня буде відносно спокійною. Друга декада ознаменується приходом інтенсивних циклонів та атмосферних фронтів практично по всій Європі. Цей період принесе поривчасті вітри, часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також підвищення температури на 2 – 6 °С вище за норму.

Наприкінці місяця, після 20 – 22 грудня, очікується прихід арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Наскільки сильним і довгим буде це полярне вторгнення, передбачити поки що складно.

Грудень 2024 року характеризуватиметься мінливими погодними умовами із сильним впливом циклонів, періодичними відлигами та температурними контрастами по всій території Європи та України.

Синоптикиня Наталка Птуха також вважає, що початок грудня в Україні буде без опадів, утім у другій-третій його декаді до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. Вона зазначила, що середньомісячна температура у перший місяць зими передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

Місячна кількість опадів очікується від 34 до 78 міліметрів, а в гірських районах 81-105 міліметрів місцями.

Так, за тенденцією розрахунків на місяць, радше за все, вже в другій-третій його декаді, після антициклону, до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади.

Синоптикиня Наталія Голеня також зробила свій прогноз на грудень 2024. За її словами, на початку місяця переважатиме погода без опадів.

Температурний фон вночі від 0 до -1 морозу, вдень – 1-6 тепла, але це попередньо, бо все може змінитися.

До кінця грудня суттєвих змін не передбачається: на кінець місяця ще трохи опадів може випасти.

"Стійких морозів можна не чекати. В нас як такої зими немає. Вже давно у нас немає зими, коли середньодобова температура 0 і нижче. Хоча на початку грудня, перша декада – як правило, має бути перехід до зимової погоди, за багаторічними середніми даними. Але останні 2-3 роки ми такого майже не спостерігаємо, щоб був стійкий перехід хоча б там на два-три тижні, щоб була середньодобова температура нижче 0 градусів. Максимум – кілька днів морозів", - сказала вона.

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