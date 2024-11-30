Відключення світла 1 грудня: коли діятимуть графіки – "Укренерго"

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 13:00 до 22:00.

У неділю, 1 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 9 годин. Одночасно застосовуватимуть лише одну чергу відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 13:00 до 22:00. При цьому буде застосовано лише одну черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 08:00 до 13:00.

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Водночас в "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, в Україні знову запровадили графіки відключень світла через масовану атаку РФ. Втім, відключення не будуть застосовуватися щодо однієї категорії бізнесу.

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