Це загрожує катастрофою: Росія націлилася на українські АЕС — NYT

Удари Росії по критично важливих підстанціях, пов’язаних з українськими АЕС, загрожують катастрофою.

Про це у п’ятницю, 29 листопада, пише The New York Times із посиланням на експертів.

За інформацією МАГАТЕ, від серпня цього року Росія націлила свої удари по розподільних підстанціях, пов’язаних з АЕС, аби позбавити Україну останніх великих потужностей з виробництва електроенергії.

Раніше російські атаки на енергетику України були зосереджені переважно на теплових і гідроелектростанціях, а також на їхніх об’єктах передачі електроенергії.

Енергосистема України вистояла саме тому, що велика частина виробництва електроенергії залежить від атомних станцій, які досі не зазнавали прямих атак.

Але навіть атаки на розподільні підстанції, пов’язані з АЕС, загрожують катастрофою.

Експерт “Грінпіс Україна” Шон Берні пояснив, що ці підстанції не лише передають в енергосистему енергію, вироблену ядерними реакторами, але також постачають назад на АЕС електроенергію, необхідну для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

"Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду", — попереджає “Грінпіс” у примітці, надісланій The New York Times.

Експерти ООН зробили таке ж попередження в заяві, опублікованій в понеділок, 25 листопада. "Подальше пошкодження електроенергетичної системи України може призвести до відключення електроенергії, що збільшить ризик втрати діючими ядерними реакторами доступу до мережі для живлення своїх систем безпеки", - йдеться у заяві.

Така подія, йдеться в заяві, може призвести до серйозної ядерної катастрофи.

Попри прохання Києва, МАГАТЕ відмовляється направити свій постійний персонал на ці підстанції для контролю.

Нагадаємо, три атомні електростанції України вранці 28 листопада скоротили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру. Ці атаки ще більше поставили під загрозу ядерну безпеку.

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