Світла може не бути до 8 годин на день: експерт про наслідки атаки РФ

В регіонах, які постраждали більше, електроенергія може бути відсутня і довше.

Російські окупанти вранці 28 листопада здійснили масований удар по енергетичній інфраструктурі України, що може призвести до збільшення тривалості відключень електроенергії до 6-8 годин на добу.

Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі "Новини Live".

Він зазначив, що до цього середня тривалість планових відключень становила 3-4 години на добу.

"Відтепер їх (відключень – ред.) буде десь до 6 - 8 і більше, залежно від регіонів, які постраждали сильніше, наприклад, Львівська, Житомирська, Вінницька області", – каже Корольчук.

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Експерт Інституту енергетичних стратегій вважає, що ці атаки є частиною плану Росії з дестабілізації української енергосистеми. Він також зазначив, що удари по західних областях були спрямовані на підстанції та газові об’єкти, що підтверджується заявами “Нафтогазу”.

"Це удари, які завдаються по системі закачування та підйому газу з підземних сховищ. Це створює проблеми, адже після попередніх ударів не вдалось повністю відновити потужності", – підкреслив Юрій Корольчук.

Нагадаємо, що Російська Федерація випустила по Україні 188 повітряних цілей. Українська ППО знищила 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети і 35 дронів.

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