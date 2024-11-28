Росія вкотре атакувала обʼєкти "Нафтогазу": що відомо

Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи.

У четвер, 28 листопада, зранку ворог вкотре атакував обʼєкти Групи "Нафтогаз".

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу" в Telegram.

"На щастя, ніхто не постраждав. Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи", – йдеться у повідомленні.

Співробітники "Нафтогазу" та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучань.

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, окупанти завдали масованої атаки на об'єкти енергетики України. У низці регіонів були застосовані екстрені відключення світла.

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