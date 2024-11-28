Россия в очередной раз атаковала объекты "Нафтогаза": что известно

Атака не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам Группы.

В четверг, 28 ноября, утром враг в очередной раз атаковал объекты Группы "Нафтегаз".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в Telegram.

"К счастью, никто не пострадал. Атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям и клиентам Группы", – говорится в сообщении.

Сотрудники "Нафтогаза" и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий.

Напомним, в четверг, 28 ноября, оккупанты нанесли массированную атаку на объекты энергетики Украины. В ряде регионов были применены экстренные отключения света.

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