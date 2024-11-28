Россия атаковала Украину "Калибрамы": где раздались взрывы

Враг атаковал энергетические объекты.
Российские захватчики в ночь на 28 ноября нанесли ракетный удар ракетами "Калибр".
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг запустил ракеты из морских ракетоносителей в Черном море.
Сообщается, взрывы прогремели в Одессе, Ровно и Луцке.
Мониторинговые каналы сообщают, что враг атаковал энергетические объекты.
Напомним, ранее сообщалось, что в России в ночь на 28 ноября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия изменяет тактику обстрелов Киева.
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