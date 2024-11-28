Победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием об оружии для Украины

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова сделала предсказание о том, сможет ли Украина защищаться от новых российских ракет.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, будет ли у Украины защита от новых российских ракет, вроде той, которой оккупанты обстреляли Днепр. Она отметила, что наша страна сможет защищаться.

"Да. Мы видели, что в апреле будет очень большая поддержка и помощь от наших партнеров. Это защита неба и земли", — сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

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