Победительница "Битвы экстрасенсов" назвала событие, к которому "Украина не готова"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о том, что в «Украине ждут важного гостя».

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, действительно ли следующие 8 недель будут очень сложными для Украины. На это она отметила, что украинцы пережили уже очень много и ничего нового не ожидается.

"Мы ждем очень интересного, знаменитого и важного гостя. Это единственное, чего мы не видели и не готовы к этому", - сказала Яна Пасынкова.

Напомним, мольфарка назвала год, когда закончится война в Украине.

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