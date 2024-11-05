Мольфарка назвала год, когда закончится война в Украине

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Мольфарка, победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Стеценко считает, что в 2025 году может закончиться война России против Украины.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Мольфарка отметила, что 2025 год будет намного лучше, чем 2024. Она отметила, что произойдут изменения на политической и военной арене.

"То есть ждем перемен, мирных переговоров и окончания войны. Он однозначно будет лучше, чем 2024", — сказала Елена Стеценко.

Она отметила, что 2025 год — это будет год силы и возможностей.

"В новом году мы также ждем победы на фронте и победы Украины. Это все может быть в 2025 году", – сказала она.

Читайте также: