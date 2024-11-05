Мольфарка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Мольфарка, переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Стеценко вважає, що 2025 року може закінчитись війна Росії проти України.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Мольфарка зазначила, що 2025 рік буде набагато кращим, ніж 2024. Вона зазначила, що відбудуться зміни на політичній та військовій арені.

"Тобто чекаємо змін щодо мирних переговорів та закінчення війни. Він однозначно буде кращим, ніж 2024", - сказала Олена Стеценко.

Вона зазначила, що 2025 - це буде рік сили та можливостей.

"У новому році ми також чекаємо перемоги на фронті та перемоги України. Це все може бути у 2025 році", - сказала вона.

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