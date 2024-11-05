Війська КНДР вступили у бої: Умєров підтвердив перші сутички

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив у вівторок, 5 листопада, що ЗСУ вперше вступили у бій із північнокорейськими солдатами з того часу, як Пхеньян направив свої війська на допомогу Росії.

Про це Умеров розповів у інтерв'ю південнокорейському виданню KBS.

Міністр зазначив, що наразі йдеться не про масштабні військові операції, а лише про кілька "невеликих боєзіткнень". Умєров не уточнив, на якому напрямку фронту це сталося.

"Чи можна вважати ці сутички офіційним початком участі Північної Кореї у війні? Так, я так думаю. Це були боєзіткнення", – заявив Умєров.

Він також повідомив, що оскільки північнокорейських військових маскують під бурятів і намагаються видати за підрозділи російської армії, для підтвердження точної кількості жертв і полонених з боку КНДР доведеться провести процедуру перевірки особистості, перш ніж робити офіційні заяви.

"Ми виявляємо контакти з північнокорейськими силами, але вважаємо, що в найближчі кілька тижнів будуть нові бої, і ми продовжимо відповідний аналіз та перевірку", – уточнив Умєров.

Міністр оборони додав, що українські захисники очікують нових сутичок "у найближчі тижні".

Нагадаємо, країни-члени G7 та Євросоюзу готують відповідь на введення військ Північної Кореї на територію Росії потенційно для використання на полі бою проти України. Держави також стурбовані можливістю передавання з Росії до КНДР ядерних технологій або технологій, пов’язаних з балістичними ракетами.

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