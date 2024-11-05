В аутфіті нюдових відтінків та леопардових туфлях: королева Мері з'явилася на церемонії

Ми не втомлюємося захоплюватися стилем дружини короля Фредеріка X. Сьогодні, 5 листопада, Її Величність королева Мері прибула до мерії Копенгагена, де вона бере участь у церемонії вручення нагород у День допомоги дітям у Копенгагені.

Королева обрала лук в теплих відтінках, поєднуючи приталений жакет з тонким поясом зі спідницею міді з леопардовими туфлями-човниками на підборах. Королева зробила гарне укладання хвилями, макіяж і одягла золоті сережки-кільця, а в руках тримала подарований їй букет квітів.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Днем раніше ми бачили королеву Мері в іншому образі – яскравій червоній блузці та спідниці міді, коли вона відвідала конференцію в комуні Міддельфарт.

Королева Мері / Фото: Getty Images

А ще днем раніше Мері разом із молодшою дочкою принцесою Жозефіною побували на кінних змаганнях, де публіка побачила свою королеву у повсякденному аутфіті.

Королева Мері та принцеса Жозефіна / Фото: Getty Images

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