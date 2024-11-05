Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 листопада?

День сприятливий для початку нових справ: будь-який – як професійний, так і побутовий – проєкт, взятий цього дня в роботу, обов'язково принесе успіх. Можна також займатися справами, які ми зазвичай називаємо земними: ставати до будівництва будинку чи дачі, наводити лад на присадибній ділянці, садити квіти – з урахуванням пори року, домашні. Приплив сил, який багато хто відчує в цей час, необхідно спрямувати на добрі справи – згодом вони повернуться до тих, від кого виходять, у багаторазовому розмірі.

Близнята

Близнятам, які давно мріють змінити місце проживання, переїхавши до іншого міста і навіть до іншої країни, сьогодні підвернеться варіант, який влаштує їх на всі сто відсотків. Головне — не поспішати і, з максимальною увагою, вивчити необхідні для оформлення угоди документи — насамперед, ті, що визначають право власності: найімовірніше, з ними все гаразд, але обережність і пильність точно не завадять.

Читайте також: