Росія атакувала Україну ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО

Ворог завдав удару по Одеській області двома керованими авіракетами Х-59 та Х-31П.

Російські війська в ніч проти 6 листопада атакували Україну двома ракетами та запустили 63 безпілотники "Шахед" і дрони невстановленого типу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог завдав удару по Одеській області двома керованими авіракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.

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Російські сили також випустили по Україні 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел та мис Чауда.

Станом на 07:30 сили ППО збили 38 ворожих дронів у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Окрім того, 20 безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два перебувають у повітряному просторі країни.

До слова, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія вже два місяці накопичує ракети і може застосувати їх для ударів по Україні під час опалювального сезону.

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