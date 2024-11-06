Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбила ПВО

Враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиракетами Х-59 и Х-31П.

Российские войска в ночь на 6 ноября атаковали Украину двумя ракетами и запустили 63 беспилотника "Шахед" и дроны неустановленного типа.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Враг нанес удар по Одесской области двумя управляемыми авиракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря.

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Российские силы также выпустили по Украине 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из направлений Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел и мыс Чауда.

По состоянию на 07:30 силы ПВО сбили 38 вражеских дронов в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

Кроме того, 20 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины, еще два находятся в воздушном пространстве страны.

К слову, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия уже два месяца накапливает ракеты и может применить их для ударов по Украине во время отопительного сезона.

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