Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших выросло — детали

Иван Федоров сообщил о последствиях вражеской атаки на Запорожье 5 ноября.

В результате атаки РФ на Запорожье не стало шести человек, 24 горожанина ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По информации главы ОВА, две женщины и мужчина находятся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Восемь человек в медучреждениях — в состоянии средней тяжести, а остальные лечатся амбулаторно.

Россияне атаковали Запорожье утром 5 ноября. Они нанесли удар и попали в объект инфраструктуры.

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