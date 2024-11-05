Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших выросло — детали

Иван Федоров сообщил о последствиях вражеской атаки на Запорожье 5 ноября.
В результате атаки РФ на Запорожье не стало шести человек, 24 горожанина ранены.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По информации главы ОВА, две женщины и мужчина находятся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
Восемь человек в медучреждениях — в состоянии средней тяжести, а остальные лечатся амбулаторно.
Россияне атаковали Запорожье утром 5 ноября. Они нанесли удар и попали в объект инфраструктуры.
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