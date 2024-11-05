Следующая атака России может стать наиболее масштабной: сколько ракет и когда ждать удар

Следующая массированная атака России может превысить масштабы обстрелов 26-27 августа, которые до сих пор считаются самыми мощными за время войны. Тогда в воздушном пространстве Украины одновременно находилось около 200 целей.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV высказал прогноз о том, как может выглядеть следующая российская ракетно-дроновая атака по Украине.

Он отметил, что за это время противник мог изготовить не менее 200 новых ракет.

"Россияне могли произвести не менее 200 ракет. Я думаю, что больше, есть разные оценки, даже 250, до 300. И еще определенное количество Шахедов. И следующая атака, которую россияне планируют, может быть уже в два раза больше, чем была в августе", — считает Гетьман.

Алексей Гетьман добавил, что россияне также могут применить в прифронтовых регионах управляемые авиационные бомбы (КАБ) и переработанные зенитные ракеты в С-300.

"Будут ли они это делать или нет? Скорее всего, будут. Чего бы они должны расхотеть это делать, если они сами говорили, что это планируют?", — отметил Гетьман.

Он также предположил, когда такой удар может быть нанесен.

"Ожидали до 12 октября, когда должен был состояться Рамштайн, который был перенесен. Затем ожидали где-то накануне сегодняшнего дня — выборов в Соединенных Штатах. Не произошло ни тогда, ни тогда. Это неплохо, что мы следим. Думаю, как только погода немножко изменится и начнутся уже не заморозки, а уже начнутся холода, к декабрю, они попытаются сделать такую атаку", — подчеркнул Алексей Гетьман.

Напомним, эксперт по авиации Валерий Романенко заявлял, что армия РФ существенно усилила свои возможности для проведения массированных ракетных ударов по Украине, которые могут произойти с наступлением морозов.