РФ сменила тактику обстрелов: Коваленко раскрыл подробности

В прошлом месяце российские войска не прибегали к массированным ракетным атакам на Украину, как это было в сентябре. В то же время наблюдались единичные ракетные удары с использованием ракет Х-59/69 и 9М723. Хотя налеты дронов-камикадзе Shahed-136 выглядят как новый рекорд, ситуация имеет свои особенности.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ракетные удары

В течение октября российские оккупационные силы наносили одиночные ракетные удары на территорию Украины, используя различные типы ракет. Среди них — Х-59/69, 9М723/728 из систем "Искандер", а также Х-31П, Х-38, Х-22 и Х-47М2 "Кинжал". В общей сложности за месяц было применено 84 ракеты, что на половину меньше, чем в сентябре, когда зафиксировали 151 запуск.

Количество перехваченных ракет также уменьшилось до 15. Это связано с тем, что удары наносились по регионам с недостаточной противовоздушной обороной, а также из-за применения ракет, которые не могли быть перехвачены существующими системами.

Интересно, что в октябре не было зафиксировано ни одного запуска ракет 9М728 из системы "Искандер-К", в то время как 9М723 использовали активно. Это может свидетельствовать о накоплении ресурсов, а не их отсутствии.

Дроновые атаки

В октябре 2024 года российские войска установили рекорд по использованию дронов, совершив 2023 налета. Другие источники сообщают о 1734 налетах, что также является значительным показателем. Среди зафиксированных попаданий было 79, что составляет 4% от общего количества.

Не все применявшиеся дроны были Shahed-136. Многие оказались дронами-приманками, такими как "Гербера" и "Пародия", которые использовались для отвлечения внимания систем ПВО. Это затрудняет верификацию и подсчет дронов, непосредственно причинявших вред.

Использование FPV-дронов

В течение октября также было зафиксировано рекордное использование FPV-дронов, что превысило 13 тысяч. Это на 1 тысячу больше, чем в сентябре. В некоторые дни российские силы применяли более 740 FPV-дронов в сутки. Тенденция роста их использования остается стабильной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские кафиры традиционно атакуют инфраструктуру и гражданских. Ночью Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, а за неделю совершила более 900 бомбовых ударов по разным регионам.

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