Россияне уже на подступах к Курахово — DeepState

Российские захватчики продвинулись на некоторых участках фронта.
Враг уже на подступах к Курахово — главному направлению удара оккупантов на этом отрезке фронта.
Об этом сообщает DeepState.
По данным аналитиков, россияне также продвинулись возле Максимилиановки, Новоселидовки, Максимовки и Волченки в Донецкой области, а также вблизи Вербового в Запорожье.
Российские войска также смогли восстановить свое положение вблизи Шептуховки в Курской области.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку.
Ранее стало известно, что россияне оккупировали Кураховку и Шахтерское.
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