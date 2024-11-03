Россияне уже на подступах к Курахово — DeepState

Враг уже на подступах к Курахово — главному направлению удара оккупантов на этом отрезке фронта.

Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков, россияне также продвинулись возле Максимилиановки, Новоселидовки, Максимовки и Волченки в Донецкой области, а также вблизи Вербового в Запорожье.

Российские войска также смогли восстановить свое положение вблизи Шептуховки в Курской области.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Кураховском направлении Силы обороны отбили 51 атаку.

Ранее стало известно, что россияне оккупировали Кураховку и Шахтерское.

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