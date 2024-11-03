Враг оккупировал Кураховку и Шахтерское — DeepState

Также противник восстановил положение у Шептуховки.
Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали Кураховку и Шахтерское, что в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.
Кроме того, сообщается о продвижении врага в районе Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, в Волченке и Максимовке Донецкой области.
Также противник восстановил положение у Шептуховки Курской области РФ.
На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабной войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики оставили позиции в Запорожской области.
Читайте также: