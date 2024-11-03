Ворог окупував Курахівку та Шахтарське - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували Курахівку та Шахтарське, що у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

Крім того, повідомляється про просування ворога в районі Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині

Також противник відновив положення біля Шептуховки Курської області РФ.

На інших ділянках фронту пресувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники залишили позиції у Запорізькій області.

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