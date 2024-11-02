Увесь Донбас буде втрачено: аналітик Bild стривожив прогнозом

Україна може втратити контроль над Донбасом. В українських військових забирає багато сил те, що разом з обороною Донеччини тисячі військових солдатів ЗСУ утримують ще й російську Курську область.

Про це заявив аналітик Bild Юліана Рьопке у коментарі для Currenttime.

Він висловив думку про те, що підрозділів не вистачає в обороні Донецької області.

"Після Селидового (військові РФ - Ред.) підуть на Покровськ. Для всіх, хто колись був у Покровську, хто колись намагався дістатися до Покровська через логістичну мережу, абсолютно ясно- якщо Покровськ впаде, Донбас буде втрачено. Усі дороги йдуть через це місто. Щоб постачати Костянтинівку, Часів Яр, Краматорськ, потрібна ця дорога", - заявляє Рьопке.

За його словами, одна з проблема територіальних втрат України - це дефіцит кадрів у Збройних силах. Через активні бої українські військові бригади, які тривалий час перебували на передовій, можуть бути виснажені. Це, вважає Рьопке, може призвести до відступу ЗСУ.

"Вони все ще воюють, вони ще мотивовані, але воюють вже багато тижнів. Коли вони ротуються - це не означає, що вони у відпустці та можуть відновити сили. Це просто означає, що вони повертаються до якихось сіл і мають кілька вихідних, а потім їм потрібно повернутися на передову", – наголошує аналітик.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що наразі на фронті склалася важка і дуже складна ситуація. Просування військ РФ може мати дуже серйозні наслідки.

Читайте також:

Москва перекинула 7 тисяч солдатів КНДР до українського кордону!