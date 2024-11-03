Росіяни вже на підступах до Курахового - DeepState

Російські загарбники просунулись на деяких ділянках фронту.
Ворог уже на підступах до Курахового — головного напрямку удару окупантів на цьому відтинку фронту.
Про це повідомляє DeepState.
За даними аналітиків, росіяни також просунулися біля Максимільянівки, Новоселидівки, Максимівки та Вовченки на Донеччині, а також поблизу Вербового на Запоріжжі.
Російські війська також змогли відновити своє положення поблизу Шептухівки в Курській області.
За даними Генштабу, минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку.
Раніше стало відомо, що росіяни окупували Курахівку та Шахтарське.
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