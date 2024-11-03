РФ змінила тактику обстрілів: Коваленко розкрив подробиці

Минулого місяця російські війська не вдавалися до масованих ракетних атак на Україну, як це було в вересні. Натомість спостерігалися поодинокі ракетні удари з використанням ракет Х-59/69 та 9М723. Хоча нальоти дронів-камікадзе Shahed-136 виглядають як новий рекорд, ситуація має свої особливості.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Ракетні удари

Протягом жовтня російські окупаційні сили завдавали одиночних ракетних ударів на територію України, використовуючи різні типи ракет. Серед них — Х-59/69, 9М723/728 з систем "Іскандер", а також Х-31П, Х-38, Х-22 та Х-47М2 "Кинджал". Загалом за місяць було застосовано 84 ракети, що на половину менше, ніж у вересні, коли зафіксували 151 запуск.

Кількість перехоплених ракет також зменшилася до 15. Це пов’язано з тим, що удари завдавалися по регіонах з недостатньою протиповітряною обороною, а також через застосування ракет, які не могли бути перехоплені існуючими системами.

Цікаво, що в жовтні не було зафіксовано жодного запуску ракет 9М728 з системи "Іскандер-К", тоді як 9М723 використовували активно. Це може свідчити про накопичення ресурсів, а не їх відсутність.

Дронові атаки

У жовтні 2024 року російські війська встановили рекорд з використання дронів, здійснивши 2023 нальоти. Інші джерела повідомляють про 1734 нальоти, що також є значним показником. Серед зафіксованих попадань було 79, що становить 4% від загальної кількості.

Не всі дрони, які застосовувалися, були Shahed-136. Багато з них виявилися дронами-приманками, такими як "Гербера" та "Пародія", які використовувалися для відволікання уваги систем ППО. Це ускладнює верифікацію та підрахунок дронів, які безпосередньо завдавали шкоди.

Використання FPV-дронів

Протягом жовтня також було зафіксовано рекордне використання FPV-дронів, що перевищило 13 тисяч. Це на 1 тисячу більше, ніж у вересні. В деякі дні російські сили застосовували більше 740 FPV-дронів за добу. Тенденція до зростання їх використання залишається стабільною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти традиційно атакують інфраструктуру та цивільних. Вночі Росія тероризувала Україну більш ніж 50 ударними дронами, а за тиждень здійснила понад 900 бомбових ударів по різних регіонах.

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